Sérgio Conceição, o treinador do plantel mais caro do campeonato, atirou-se à administração da SAD do FC Porto mal terminou o desafio com o Inter que ditou o afastamento dos campeões nacionais da luta pela Liga dos Campeões. Conceição recorreu a exercícios aritméticos para defender os seus méritos deixando no ar matéria abundante para especulações.









Ver comentários