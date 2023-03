A certezinha absoluta

O diretor de comunicação do Benfica é frequentemente censurado pelos adeptos do clube por causa do seu silêncio. E, também, por coisas mais miudinhas como tocar guitarra na festa de uma estação de TV. Já no que diz respeito ao diretor de comunicação do FC Porto passa-se o contrário. Não se cala por mais que uma fatia importante de adeptos lhe implore que deixe de embaraçar o clube como se pode ler pelas redes sociais dinamizadas por ativistas da campanha André Villas-Boas 2024 antecipando o próximo ato eleitoral no FC Porto.









Ver comentários