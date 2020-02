A culpa é dos teclados

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O caso Marega, chamemos-lhe assim, surgiu sem se fazer anunciar na noite de sábado passado e impôs-se como tema viral primeiro no Facebook e depois, por arrasto, na comunicação social. É importante e, sobretudo, é justo realçar o pormenor do ‘por arrasto’ porque nunca antes se assistira no nosso país a uma comunhão tão empenhada da imprensa por uma causa deste quilate. Das duas uma, ou as agendas dos serviços ...