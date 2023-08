Muito criticado foi Roger Schmidt em abril quando o Benfica perdeu 6 pontos em duas jornadas consecutivas do campeonato e se viu eliminado pelo Inter nos ‘quartos’ da Liga dos Campeões. Lembram-se, com certeza, do teor dos reparos ao técnico alemão. Que jogava sempre com os mesmos, que não fazia substituições ou que as fazia tarde demais e que, por força dessa teimosia, ‘rebentou’ com a equipa a um mês do final da época.









