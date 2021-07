O presidente do Sporting inaugurou esta semana a Cidade do Futebol e teve a seu lado o presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Frederico Varandas disse, do púlpito, a Fernando Medina que o edil "pode continuar a contar com o Sporting para promover o desporto, a saúde e o bom nome da cidade de Lisboa". Ora aqui está uma alocução discutível. Se a promoção do "desporto" é inquestionável – o Sporting é um clube desportivo e profusamente eclético – já a questão de "promover a saúde" tem muito que se lhe diga em função do que se passou na noite da conquista do título. Em tempo de pandemia, com a bênção da CML e do MAI, milhares de pessoas marcharam festivamente para o centro de Lisboa despertando de imediato o alerta dos especialistas: "É previsível um aumento de casos.Basta uma pessoa ter estado infetada naquele magote à volta do estádio ou da Praça do Marquês para que tenhamos aqui um surto considerável dentro dos próximos dias", explicou Gustavo Borges, vice-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Também António Silva Graça, médico infeciologista, previu "um aumento de infeções de Covid-19, numa repercussão a curto prazo". Ninguém lhes ligou a ponta de um chavelho.