David Neres está autorizado a jogar a decisão da Supertaça Cândido de Oliveira no próximo dia 9 de agosto em Aveiro. Uma vez mais o Tribunal Arbitral do Desporto, popularmente conhecido por TAD, mandou às malvas uma decisão do Conselho de Disciplina, o órgão mais patético da FPF, suspendendo o castigo ao jogador brasileiro do Benfica.









