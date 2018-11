Não se iludam. Não foi Varandas quem despediu José Peseiro. Foi Vieira. Sim, por mais absurdo que possa soar, cabe ao presidente do Benfica a responsabilidade do despedimento do treinador do Sporting. Contratado por Sousa Cintra para suprir a quebra do contrato com o treinador estrangeiro (e caro) contratado por Bruno de Carvalho, Peseiro ...