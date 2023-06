O nosso selecionador, o espanhol Roberto Martínez, lançou Diogo Jota aos 89 minutos do jogo que Portugal disputou na Islândia e o jogador do Liverpool entrou em campo sem ouvir um único assobio. Ficou ali provado que Jota nunca jogou nem pelo KR Reykjavik nem pelo FH Hafnarjonour, emblemas rivais da liga islandesa, visto que das bancadas não irrompeu nenhum alarido contra ou a favor do internacional português.









