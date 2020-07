Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

E pronto, acabou-se. O FC Porto é o novo campeão nacional e, do Benfica, a coisinha menos virulenta que se poderá dizer é que os ex-campeões morreram engasgados em notas depois de terem faturado uma fortuna com as vendas do Verão passado e depois de, no princípio deste ano, terem ido ao mercado de Inverno cheios de dinheiro nos bolsos e vazios de boas ideias na cabeça. Revoltam-se os benfiquistas, e com razão, contra a campanha de 2019/2020,...