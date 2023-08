Apesar da substancial diferença de idades – Cristiano Ronaldo tem 38 anos e João Félix tem 23 anos – não há como não comparar a situação por que passa o ex-jogador do Benfica, descartado por Simeone, pelo PSG e pelo Barcelona, com a situação por que passou o "capitão" da seleção nacional quando resolveu declarar guerra ao treinador do Manchester United, que era o seu clube em novembro do ano passado.









