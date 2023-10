Os jornalistas que se organizem para atribuir o prémio de repórter do ano à juíza do Tribunal do Bolhão que interrogou o presidente do FC Porto numa sessão do julgamento da ação por difamação que Pinto da Costa moveu contra um candidato à presidência do clube que defrontou nas eleições de 2020. Os motivos para a ação são triviais.









