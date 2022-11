D o que estou a gostar mais neste Mundial? Dos generosos tempos de compensação. É uma medida justa porque empresta verdade ao relógio, defende o bom-nome do jogo e honra as expectativas de quem paga para assistir a um espetáculo com uma duração suposta de 90 minutos. Que esta novidade se imponha nas competições nacionais rapidamente.









