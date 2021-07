A vida de um treinador de futebol tem muito que se lhe diga. Tomemos o caso de Nuno Espírito Santo que foi esta semana anunciado como o próximo treinador do Tottenham, um clube histórico da grande cidade de Londres. Nuno Espírito Santo, que fez um serviço mais do que aceitável durante os anos em que esteve no Wolverhampton, uma equipazinha da segunda metade da tabela da liga inglesa, vê-se assim profissionalmente promovido porque o Tottenham é...