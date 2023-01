Fernando Santos, aos 68 anos, vai tomar conta da seleção da Polónia. Não há como não admirar a jovialidade e a paixão pela profissão do treinador português, que, não estando propriamente no início da carreira, não teme a aventura que será sair do conforto do país onde nasceu para ir trabalhar num país onde nunca trabalhou e onde tudo será novidade, inclusivamente a língua.









