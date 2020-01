Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

No Verão o Benfica comprou o passe do homem-golo do Rayo Vallecano. Antes de marcar golos com a camiseta da equipa do bairro madrileno de Vallecas, Raul de Tomas já tinha feito a mesma coisa – golos – pelo Córdoba e pelo Valladolid. Estes três emblemas que o avançado do cabelo empastado usou ao peito com eficácia e brio não são, como salta à vista, gigantes do futebol europeu. São clubes do fundo da tabela da Liga dos ... < br />