Os adeptos do Benfica e do FC Porto regozijaram-se com a confirmação da permanência de Rafa e de Otávio nos seus clubes. É certo que o mercado estival de 2023 só encerra no último dia de agosto – falta, portanto, mais de um mês para que os quadros de jogadores se definam oficialmente –, mas, para já, o que vale é que Rafa e Otávio, jogadores da maior importância na Luz e no Dragão, vão cumprir a temporada de 2023/2024 no futebol português e era essa a notícia que benfiquistas e portistas mais queriam ouvir.









