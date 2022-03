O conceito de disciplina no futebol português tem muito que se lhe diga. Mais do que fiar-se nos delitos e nas respetivas penas fia-se no escoar do tempo que é o que temos de mais certo à face da Terra. É, assim, e com toda a propriedade, o tempo o grande escultor das decisões e, sobretudo, das não decisões da justiça desportiva no que ao futebol diz respeito.