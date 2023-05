Quanto mais nos elevamos para as primeiras filas da sociedade mais os nossos modos se tornam encantadores." Apreciem a frase. O seu autor é um romancista francês, Stendhal, do século XIX. A frase tem sentido duplo porque balança entre a constatação de um facto – os "ascensores sociais" e os comportamentos devidos em ambientes superiores aos do berço – e a genuína desconfiança sobre o carreirismo consumado pelas fortunas súbitas ou pelas associações mais convenientes.









