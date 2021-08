Psicologia inversa

A questão da titularidade da baliza do Benfica está a marcar este arranque de temporada na Luz. As opiniões dividem-se e o próprio treinador do Benfica tem alimentado essa discussão com contributos preciosos. Na véspera do jogo com o PSV, por exemplo, Jorge Jesus explicou que Odysseas Vlachodimos só arrancou para 2021/2022 como dono da posição 1 porque Helton Leite foi expulso no último jogo da época passada – a final da Taça perdida para o Braga – e não poderia, por via do castigo, reocupar já o posto que foi seu na parte final da época passada.Daí a presença do guarda-redes grego na baliza no primeiro jogo oficial do Benfica, que ocorreu em Moscovo, como que a modos de rodagem indispensável para o primeiro jogo do campeonato que teve palco em Moreira de Cónegos e que estava vedado ao guarda-redes brasileiro pelos tais motivos disciplinares que custaram a Taça de Portugal ao Benfica em maio.