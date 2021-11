Não sabemos se terá corrido mundo a imagem do treinador do Benfica prostrado junto à linha lateral depois de Haris Seferovic ter conseguido o mais difícil, ou seja, não acertar com a bola no fundo das redes na noite da última terça-feira em Barcelona nos instantes finais do desafio. Que a imagem correu Portugal de lés a lés é certo que correu porque tudo o que diga respeito ao Benfica e ao treinador do Benfica é assunto de Estado e de piramidal importância na nossa comunicação social.