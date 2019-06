Será que a culpa é do Pepe?

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O regresso de Pepe ao FC Porto foi muito festejado no mês de Janeiro pelos adeptos do clube e, obviamente, tinham razão para isso. Pois se Pepe até no Real Madrid deixou saudades como não poderiam ficar contentes os portistas vendo voltar a casa, 12 anos depois, aquele defesa-central intratável, já entradote é certo, mas laureado com títulos europeus para todos os gostos?Pepe, aos 36 anos, voltou para acrescentar glória e ... < br />