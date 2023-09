Do acidente da Luz salvaram-se o velho e a criança. Desenganem-se se julgam que, mais adiante neste apontamento, surgirá a figura do burro completando o elenco da fábula de La Fontaine, escritor francês que fincou o seu nome nas letras no século XVII tratando os homens como animais e os animais como gente.









