As duas derrotas consecutivas do Benfica provocaram um sismo emocional na sua massa adepta. E, de um momento para o outro, com a mesma convicção com que, há pouco mais de uma semana, se viam já em Istambul na final da Liga dos Campeões e na rotunda do Marquês de Pombal a festejar o 38.º título de campeões de Portugal, estão agora os benfiquistas convictos de que o seu delírio europeu se esfumou e que a conquista do campeonato vai ser muito difícil.









