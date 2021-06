Quem assistiu à queda do jogador dinamarquês Christian Eriksen inanimado no solo durante o jogo com a Finlândia, ficou a torcer pela Dinamarca. Pelo menos eu fiquei: depois de horas aterradoras, sem saber se o colega, e o melhor jogador da equipa, sobreviveria, a Dinamarca não merecia ser castigada com a derrota.Mas foi. O futebol é como a vida segundo a Bíblia a descreve: um vale de lágrimas a que não escapamos. Ou, como diz Schopenauer,...