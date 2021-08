De Cuba com amor

A monomania ‘antirracista’ cultivada por algumas pessoas é cansativa. Agora, deram em louvar a ‘mensagem antirracista’ do Presidente da República a respeito da medalha olímpica de Pedro Pichardo. É o que se chama abrir uma porta aberta.Os portugueses nunca tiveram problemas em celebrar heróis desportivos nascidos noutros continentes. Eusébio, vai para cima de meio século: alguém se lembra? Mário Coluna, o capitão da seleção de futebol de 1966 e do Benfica dessa década que dava cartas na Europa: idem? São tantos ao longo do tempo, que é difícil enumerar: Carla Sacramento, Francis Obikwelu... A selecção de futebol é um mosaico étnico que os portugueses idolatram.