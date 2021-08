Vem aí o Outono e, com ele, nova vaga de COVID. É mau, mas também uma oportunidade para rever uma das mais desastrosas políticas de que há memória. Dá a impressão de que, no último ano e meio, ficámos reféns de uma multidão de maluquinhos, os quais foram capazes de impor, nas imorredoiras palavras que a direcção editorial do jornal ‘Público’ usou para ‘despublicar’ o artigo de um médico com dúvidas sobre a vacinação de crianças, ‘consensos relativos’ sobre o que fazer.