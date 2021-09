A retirada americana do Afeganistão foi uma forma oportuna de assinalar os 20 anos dos atentados de 11 de Setembro. Foi por causa deles que os EUA entraram lá, sendo que este ano deverão ainda proceder à retirada final do Iraque, onde usaram a mesma justificação.O 11/9 foi um choque para o Ocidente triunfante da Guerra Fria: afinal, nem todos rejubilavam com a sua vitória sobre o socialismo soviético.