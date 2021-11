Há por aí muita surpresa com os fracos resultados da COP26, a conferência da ONU sobre o clima. Viessem falar connosco.Nós teríamos explicado que uma coisa chefiada por António Guterres nunca iria longe. Conhecemo-lo bem: fugiu depois de umas más eleições autárquicas, imagine-se com a subida do nível do mar.