A COVID é sobretudo um pânico social e político. Não que não seja uma doença médica, mas é apenas ligeiramente mais grave do que experiências idênticas por que passamos todos os anos graças a vírus parecidos: influenza, adenovírus, rinovírus ou outros coronavírus do tipo do SARS-CoV-2. Enquanto não incorporarmos a relativa normalidade da COVID, continuaremos nesta espiral deprimente, depressiva e autodestrutiva.