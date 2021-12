Poucas coisas foram mais cruéis, há dois anos, do que a célebre litania ‘vai ficar tudo bem’, com musiquinhas xaroposas de acompanhamento, para justificar os trágicos confinamentos com que então recebemos a COVID. Mais ainda quando seguida das garantias de que não haveria ‘regresso da austeridade’ para pagar as suas consequências sociais.