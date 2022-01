Depois do fiasco das sondagens nas Autárquicas, não dá para as levar muito a sério. Até porque elas agora também não parecem fazê-lo. Há-as para todos os gostos: PS próximo da maioria absoluta, PS longe da maioria absoluta, mas vencendo claramente, PS e PSD virtualmente empatados, com PS à frente, e até há uma com PSD à frente, mas essencialmente empatado com PS.