O Ocidente como unidade internacional mais ou menos coerente morreu algures entre a invasão do Iraque de Março de 2003 e a retirada do Afeganistão de Agosto de 2021. É com esse vazio que Putin joga na Ucrânia. A relação conturbada entre Rússia e Ucrânia é muito antiga, tendo os episódios mais recentes sido a ‘revolução laranja’ de 2004, a ‘Guerra do Donbass’ e a anexação da Crimeia, ambas de 2014.