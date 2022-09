Faz a 7 de setembro, daqui a dois dias, 200 anos que o regente local do Reino Unido de Portugal e Brasil, o príncipe D. Pedro, teve um ataque de diarreia no caminho entre Santos e São Paulo. Aliviou-se junto do riacho Ipiranga. Ao regressar à sua montada, disseram-lhe que Portugal preparava uma expedição para o forçar a voltar à Europa.









