Do outro lado do espelho, que é onde hoje vive o PS, sabemos o que se passou: se o Estado Social está a rebentar pelas costuras, o PS não tem nada que ver com isso, mesmo se governou nos últimos oito anos. Mas o PS anda bem acompanhado pelos dois outros maiores partidos de esquerda nesse mundo de homens-ovo, morsas falantes, chapeleiros loucos e gatos sorridentes.









