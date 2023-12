O ano não acaba bem para a Ucrânia. Desde 7 de Outubro que a sua posição no ranking da atenção mediática caiu estrondosamente. Não foram só o Hamas e Israel os responsáveis por isso, mas também as suas próprias dificuldades militares. A contra-ofensiva do Verão não funcionou, daí resultando uma terrível guerra de trincheiras, sem movimento nem vitória clara, mas com vantagem para a Rússia.









Ver comentários