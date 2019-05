Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Toda a gente reparou como a recente mini-crise surgida a respeito dos professores serviu para o PS e António Costa "virarem à direita".Para trás parecem ter ficado as belezas da "queda final do muro de Berlim" e os namoros com a Função Pública; o PS agora só quer patrulhar as contas públicas, fazer brilharetes financeiros e namorar a Comissão Europeia.< br />