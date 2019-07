Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A recepção mediática à chegada de Boris Johnson a primeiro-ministro do Reino Unido (RU) é reveladora de duas coisas: da miséria de muito do jornalismo que por aí se faz e do debate sobre a União Europeia (UE).Como Johnson é um dos maiores partidários do abandono da UE pelo RU, teve de ser retratado como uma espécie de troglodita, contrário a toda a cartilha do progressismo moderno.< br />