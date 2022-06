A relação do país com Cavaco Silva é mesmo estranha. De cada vez que intervém, é certinho que se segue uma erupção de cavaquite, i.e. as reacções horrorizadas da ‘inteligentsia’ nacional. É quase visceral, ou como uma crise de urticária. Sempre foi assim, ilustrando aliás uma grande cisão na democracia portuguesa entre a tal ‘intelligentsia’ e o resto da sociedade.









