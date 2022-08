Tal como Portugal, também o Reino Unido passa por um período de mortalidade excessiva – na verdade, quase toda a Europa. Seja como for, no Reino Unido têm aparecido vários responsáveis de saúde associando-o aos confinamentos dos últimos dois anos. A mortalidade prende-se sobretudo com casos de cancro, diabetes e doenças do coração, e esses responsáveis notam que muita resulta de condições que não conduziriam à morte se as vítimas tivessem sido devidamente acompanhadas.









