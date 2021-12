Se já entrámos em ‘contenção’ antecipada, devemo-lo às Legislativas antecipadas. O período até Fevereiro é o pior para a COVID, e o Governo não quer chegar ao voto com os hospitais possivelmente a transbordar sem poder dizer que fez tudo para o evitar. Imagine-se uma campanha e o dia de voto no meio de uma explosão de COVID, com todos a malhar na inconsciência do Governo.