O escândalo de corrupção do Parlamento Europeu (PE) merece um pouco mais de atenção do que até agora teve. Quando Viktor Orbán, o famoso primeiro-ministro ‘iliberal’ da Hungria, se permite fazer pouco da União Europeia (UE), o problema é mesmo sério. Com o estilo melodramático próprio dos políticos ocidentais de hoje, Roberta Metsola, presidente do PE, proclamou que a ‘democracia europeia’ está ‘sob ataque’.









