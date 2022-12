A política de Covid-zero na China e as reacções a ela parecem uma coisa distante de nós, mas não são. Foi a China que inventou em Dezembro de 2019 os confinamentos para combater uma doença respiratória como esta, algo que as regras da Organização Mundial da Saúde então desaconselhavam. O epidemiologista inglês Neil Ferguson achou ao início, com pena, que os países ocidentais nunca os adoptariam ‘por serem democracias’, mas agradeceu quando a Itália quebrou o tabu.









