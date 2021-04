A maneira de lidarmos com a Covid-19 entrou agora na fase do absurdo, que pode ser resumida assim: a Covid é uma doença que coloca enormes riscos, só resolúveis com vacinas, mas várias vacinas colocam imensos riscos ou são ineficazes contra variantes, pelo que não as podemos ou devemos tomar. Quer dizer, ou morremos de Covid, ou da cura para a Covid.