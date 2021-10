A ameaça de eleições antecipadas por impossibilidade de aprovar o Orçamento para 2022 não beneficia claramente ninguém e resulta apenas do buraco em que PCP e BE se meteram. No fundo, os dois partidos estão dispostos a abrir um período especulativo em que quase tudo pode acontecer.O PS não tem a certeza de ganhar essas possíveis eleições, até porque o PSD sairá renovado das directas, seja porque Rui Rio as ganha e se reforça, seja porque Paulo Rangel as ganha e introduz nova dinâmica.