Fernando Santos deve ser um génio. Toda a gente acha que escolhia a equipa melhor do que ele e ninguém entende as suas substituições. Ainda me lembro da entrada de Éder na final de 2016: ‘o Éder, a sério’? Comentei para o meu vizinho. Na terça-feira foi: ‘o Rafa’? Pois o Rafa esteve nos três golos: que importa que o primeiro tenha sido um prodígio de trapalhice e o segundo um penálti numa jogada ...