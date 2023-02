O género literário da moda na política portuguesa são as análises sobre a ‘crise da direita’. Sucedem-se as reflexões excruciantes sobre PSD, Chega e IL (e o fantasma do CDS) e as relações entre si. Não digo que a reorganização desse lado do espectro político não crie instabilidade. Mas onde estão as análises sobre a crise da esquerda?









