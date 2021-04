A polémica da participação da Iniciativa Liberal no desfile do 25 de Abril é mais do que um ‘fait-divers’, é um verdadeiro revelador dos equívocos do 25 de Abril. O 25 de Abril começou por ser mais do que uma mera transição do autoritarismo para a democracia. Acabou aí, mas não sem antes muita coisa ter acontecido.