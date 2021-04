Assinalaram-se há umas semanas os 60 anos do início da dita ‘Guerra Colonial’, com o esperado cortejo de mortificações sobre o colonialismo português. É interessante que isso tenha coincidido com o envio, em abril, pela primeira vez em quase meio século, de tropas portuguesas para uma antiga colónia portuguesa. Neste caso, Moçambique, onde os militares ajudarão ao treino de congéneres moçambicanos ...