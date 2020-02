Ironia e ensaio geral

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Aaprovação do primeiro orçamento deste Governo foi uma fonte engraçada de ironias. Mas também mostrou alguma coisa sobre as tais ‘coligações negativas’ que tanta gente dizia há tempos serem impossíveis e, por isso, garantia de sobrevivência do Governo. A principal ironia, como notou o BE, foi a conversão do PS à ideologia gaspariana do ‘não há dinheiro’: de facto, o PS, que no ... < br />