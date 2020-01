Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

De vez em quando, surgem ‘escândalos’ na família real inglesa. Os mais recentes meteram as estranhas aventuras sexuais do príncipe André, filho da rainha, e a decisão do príncipe Harry, neto, de abandonar as actividades reais, juntamente com a mulher, a actriz Meghan Markle. Mas por que razão assuntos mais próprios de celebridades e revistas cor-de-rosa se transformam em casos de preocupação geral?Quem segue ... < br />